Россия ответила Прибалтике и Словении на закрытие воздушного пространства

Москва, 27 февраля. Росавиация ограничила полеты Латвии, Литвы, Эстонии и Словении в города России, а также транзитные перевозки через российское воздушное пространство.

Прибалтийские страны вместе со Словенией объявили о закрытии воздушного пространства для российских самолетов из-за ситуации на Украине. Россия приняла ответные меры.

«Данное решение принято в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет на выполнение на/с территории указанных государств всех гражданских полетов воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России», — говорится в сообщении.

Россия в ответ на помощь республикам Донбасса объявила 24 февраля о начале специальной военной операции. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что обстоятельства требовали незамедлительных действий. Он призвал украинских солдат не выполнять преступных приказов киевских властей и сложить оружие. Минобороны России уточнило, что гражданским лицам ничего не угрожает.