Генпрокурор Украины: США готовы направить в страну экспертов по военным преступлениям

Киев, 27 февраля. Украинский генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила о готовности США направить в страну экспертов по военным преступлениям и аналитиков.

Украина вела военные действия в Донбассе на протяжении восьми лет. В результате действий силовиков каждую неделю погибали как солдаты, так и мирные жители. В том числе маленькие дети.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о принятии решения о проведении специальной военной операции. Глава страны отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины. Российский лидер намерен защитить жителей ЛНР и ДНР.