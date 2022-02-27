ОБСЕ фиксирует обстрелы возле крупных городов ДНР и Украины

Донецк, 27 февраля. Начиная с 24 февраля в Донецке, Киеве, Херсоне и Харькове фиксируются обстрелы. Об этом сообщила Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Представители ведомства подчеркнули, что в столице Донецкой Народной Республики и городах Украины регулярно происходят обстрелы. При этом используется тяжелая артиллерия и ракетные системы.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по территории Донецка. Об этом сообщил писатель Владлен Татарский, который сейчас находится в столице ДНР. Кроме того, силовики с помощью артиллерии обстреляли Горловку.

Российский лидер Владимир Путин объявил о специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он отметил, что эти меры стали вынужденными на фоне событий, происходивших в регионе.