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ОБСЕ фиксирует обстрелы возле крупных городов ДНР и Украины

Армия
ОБСЕ фиксирует обстрелы возле крупных городов ДНР и Украины
Федеральное агентство новостей  /  Анастасия Вальдамирова

Донецк, 27 февраля. Начиная с 24 февраля в Донецке, Киеве, Херсоне и Харькове фиксируются обстрелы. Об этом сообщила Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Представители ведомства подчеркнули, что в столице Донецкой Народной Республики и городах Украины регулярно происходят обстрелы. При этом используется тяжелая артиллерия и ракетные системы.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по территории Донецка. Об этом сообщил писатель Владлен Татарский, который сейчас находится в столице ДНР. Кроме того, силовики с помощью артиллерии обстреляли Горловку.

Российский лидер Владимир Путин объявил о специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он отметил, что эти меры стали вынужденными на фоне событий, происходивших в регионе.

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