Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 февраля 01:06
01:06
Общество
Телебашня в Белграде окрасилась в цвета российского триколора
01:01
Общество
Великобритания выразила готовность принять украинских беженцев
00:56
Происшествия
«Укрзализниця» оставила ж/д вокзал в Киеве без электричества из-за близости обстрелов
00:48
Политика
«Виноват Зеленский»: экс-депутат Рады заявил о потере Киевом контроля над Украиной
00:46
Политика
Минтранс Германии закроет воздушное пространство для самолетов из России
00:45
Политика
Украинская ОПЗЖ исключит Илью Киву из партии
00:45
Политика
Писатель Карен Маркарян: в Латвии обсуждают вопрос депортации граждан России
00:39
Политика
Авторы Telegram-каналов сообщили, что санкции Лондона пока бьют по самой Великобритании
00:38
Общество
Жители Львова массово пытаются уехать в Польшу
00:37
Политика
Страны ЕС договорились закрыть воздушное пространство для российских самолетов
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Телебашня в Белграде окрасилась в цвета российского триколора

Общество
Телебашня в Белграде окрасилась в цвета российского триколора
pixabay.com  /  IGORN

Белград, 27 февраля. Телебашня в столице Сербии окрасилась в цвета российского флага. Об этом сообщил специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

Фотографию подсвеченной вышки журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

Ранее спикер парламента Сербии Ивица Дачич заявил, что Белград не станет занимать чью-либо сторону в испортившихся отношениях между Москвой и Киевом. По его словам, Сербия не намерена портить братские отношения с Российской Федераций.

Президент России Владимир Путин 24 февраля сообщил о начале военной спецоперации на Украине, связанной с демилитаризацией в стране. Он уточнил, что в первую очередь она направлена на защиту жителей Донбасса, которые обратились за помощью к РФ.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Телебашня в Белграде окрасилась в цвета российского триколора
донбасс сербия белград флаг рф
Комментировать