Телебашня в Белграде окрасилась в цвета российского триколора

Белград, 27 февраля. Телебашня в столице Сербии окрасилась в цвета российского флага. Об этом сообщил специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

Фотографию подсвеченной вышки журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

Ранее спикер парламента Сербии Ивица Дачич заявил, что Белград не станет занимать чью-либо сторону в испортившихся отношениях между Москвой и Киевом. По его словам, Сербия не намерена портить братские отношения с Российской Федераций.

Президент России Владимир Путин 24 февраля сообщил о начале военной спецоперации на Украине, связанной с демилитаризацией в стране. Он уточнил, что в первую очередь она направлена на защиту жителей Донбасса, которые обратились за помощью к РФ.