Лондон, 27 февраля. Великобритания готова принять беженцев с Украины, сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон.

Граждане Украины уже отправились в соседние государства, в частности, в Польшу. По словам Джонсона, королевство тоже готово принять украинцев. Однако сколько именно граждан намерен разместить у себя Лондон, не сообщалось.

Специальная военная операция началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что это решение было вынужденным, поскольку обстоятельства требовали решительных действий. Он подчеркнул, что ответственность за кровопролитие несет киевский режим, и призвал украинских солдат не выполнять преступных приказов.

Власти Великобритании ранее предупредили, что будут «выдавливать Россию из мировой экономики». Например, британское правительство запретило самолетам российской авиакомпании «Аэрофлот» осуществлять полеты в страну.