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«Укрзализниця» оставила ж/д вокзал в Киеве без электричества из-за близости обстрелов

Происшествия
«Укрзализниця» оставила ж/д вокзал в Киеве без электричества из-за близости обстрелов
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 27 февраля. Украинская компания «Укрзализниця» обесточила Центральный железнодорожный вокзал в Киеве из-за обстрелов, которые проходят поблизости. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В столице Украины была объявлена воздушная тревога. Горожан просят не покидать укрытия. «Укрзализниця» объяснила свои шаги.

«В настоящее время на вокзале отключено энергоснабжение из-за обстрела вблизи вокзала. Пассажиры и персонал эвакуированы в бункер», — говорится в сообщении.

Также представители компании добавили, что после завершения обстрелов подача электричества будет восстановлена. Отправка поездов начнется после улучшения ситуации.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило о 12 погибших мирных жителях за десять дней конфликта. Кроме того, ВСУ обстреляли Донецк с применением РСЗО «Град».

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Киев донбасс обстрел вокзал
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