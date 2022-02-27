Минтранс Германии закроет воздушное пространство для самолетов из России

Берлин, 27 февраля. Глава Министерства транспорта ФРГ Фолькер Виссинг поддержал закрытие воздушного пространства для российских авиалиний.

Лидер немецкого ведомства подчеркнул, что необходимо подготовиться к запрету, который будет распространяться на воздушные судна из РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации после просьбы о помощи от руководства народных республик Донбасса. Глава государства подчеркнул, что оккупация украинских территорий в планы Москвы не входит. Он также отметил, что целью операции стала защита жителей ЛДНР.