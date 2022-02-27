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Минтранс Германии закроет воздушное пространство для самолетов из России

Политика
Минтранс Германии закроет воздушное пространство для самолетов из России
wikipedia.org  /  Pavel Adzhigildaev / CC BY-SA 3.0

Берлин, 27 февраля. Глава Министерства транспорта ФРГ Фолькер Виссинг поддержал закрытие воздушного пространства для российских авиалиний.

Лидер немецкого ведомства подчеркнул, что необходимо подготовиться к запрету, который будет распространяться на воздушные судна из РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации после просьбы о помощи от руководства народных республик Донбасса. Глава государства подчеркнул, что оккупация украинских территорий в планы Москвы не входит. Он также отметил, что целью операции стала защита жителей ЛДНР.

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