Украинская ОПЗЖ исключит Илью Киву из партии

Киев, 27 февраля. Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) заявила об исключении из фракции народного депутата Ильи Кивы.

Политсила 26 февраля провела заседание фракции. По ее итогам партия решила настаивать на проведении мирных переговоров между Россией и Украиной.

Сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко сообщил, что считает переговоры единственным шагом, чтобы остановить войну. Он назвал Киву провокатором, который «пытается помешать мирному процессу».

«Исключаются из фракции люди, такие как Кива, которые разжигает рознь и не способствует мирному процессу. Им не место в нашей фракции», — подчеркнул представитель политсилы.

Ранее ОПЗЖ потребовала от Зеленского проявить настойчивость в организации переговоров с Россией. Политики посоветовали ему воспользоваться международным посредничеством.