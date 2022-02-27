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Авторы Telegram-каналов сообщили, что санкции Лондона пока бьют по самой Великобритании

Политика
Авторы Telegram-каналов сообщили, что санкции Лондона пока бьют по самой Великобритании
pixabay.com

Москва, 27 февраля. Британские санкции пока бьют по самой Британии. К соответствующему выводу пришли авторы Telegram-каналов.

Пользователи мессенджера обратили внимание на материалы, которые отражают новые маршруты британских самолетов из-за закрытого для них в ответ российского неба. Теперь время перелета из Лондона в Токио увеличится на 5 часов и 50 минут. Фактически чтобы добраться до столицы Японии из Великобритании, потребуется сделать пересадку на Аляске и провести в дороге 17 часов. Длительность перелета из Лондона в Нью-Дели также увеличилась до 10 часов 6 минут.

Ряд западных стран, в том числе Великобритания, объявили о санкциях против России. Причиной стала вынужденная спецоперация РФ по демилитаризации Украины, о которой ранее объявил президент Владимир Путин с целью защитить мирное население Донбасса.

Первая же санкционная реакция Великобритании прекрасно продемонстрировала, что Запад этими ограничениями бьет в основном по себе. Таким мнением поделился известный публицист и экономист Михаил Хазин.

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