Страны ЕС договорились закрыть воздушное пространство для российских самолетов

Брюссель, 27 февраля. Страны ЕС собираются закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Решение стран ЕС о закрытии воздушного пространства для российских самолетов связано с напряженной ситуацией на территории Украины. Об этом сообщил журналист немецкого издания ARD Матиас Дайс в Twitter.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о проведении специальной операции на Украине. Ее целью стало освобождение населения ДНР и ЛНР от геноцида, который последние восемь лет совершала украинская власть.

Власти Молдавии ранее предупредили, что закрывают воздушное пространство с 13:00 часов по московскому времени.