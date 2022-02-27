Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 февраля 00:37
00:37
Политика
Страны ЕС договорились закрыть воздушное пространство для российских самолетов
00:35
Политика
Постпред Украины при ООН: Киев не гарантирует ядерную безопасность на ЧАЭС
00:30
Происшествия
Мощные взрывы слышны в Киеве
00:26
Общество
Минцифры: данные пользователей Госуслуг находятся под надежной защитой
00:23
Происшествия
Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве
00:22
Шоу-бизнес
Группа The Rasmus представит Финляндию на Евровидении-2022
00:12
Армия
Кадыров назвал фейком новости украинских СМИ об уничтожении военных Чечни
00:12
Политика
Handelsblatt: отключение России от SWIFT обсудят до конца дня
00:12
Политика
Большой праздник: Сурайкин о подрыве дамбы, перекрывавшей воду в Крым
00:07
Экономика
Украина просит МАГАТЭ ввести санкции в отношении строительства новых российских АЭС
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Страны ЕС договорились закрыть воздушное пространство для российских самолетов

  /   Обновлено: 27 февраля 2022 00:37
Политика
Страны ЕС договорились закрыть воздушное пространство для российских самолетов
Пресс-служба «ИрАэро»

Брюссель, 27 февраля. Страны ЕС собираются закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Решение стран ЕС о закрытии воздушного пространства для российских самолетов связано с напряженной ситуацией на территории Украины. Об этом сообщил журналист немецкого издания ARD Матиас Дайс в Twitter.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о проведении специальной операции на Украине. Ее целью стало освобождение населения ДНР и ЛНР от геноцида, который последние восемь лет совершала украинская власть.

Власти Молдавии ранее предупредили, что закрывают воздушное пространство с 13:00 часов по московскому времени.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Страны ЕС договорились закрыть воздушное пространство для российских самолетов
донбасс ес авиация воздушное пространство
Комментировать