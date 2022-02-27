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Постпред Украины при ООН: Киев не гарантирует ядерную безопасность на ЧАЭС

Политика
Постпред Украины при ООН: Киев не гарантирует ядерную безопасность на ЧАЭС
wikipedia.org  /  ArticCynda / CC BY-SA 4.0

Киев, 27 февраля. Украинская сторона не может гарантировать ядерную безопасность на Чернобыльской АЭС в рамках собственных международных обязательств, заявил постпред страны при ООН Сергей Кислица.

Постпред ссылается на «захват ядерных объектов» ЧАЭС российскими войсками. По его словам, Украина в таких обстоятельствах не может обеспечить безопасность в полном объеме.

«В таких обстоятельствах Украина не может в полном объеме выполнять свои обязательства по Конвенции о ядерной безопасности и Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами, а также по соглашению между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия», — говорится в прикрепленной к письму Кислицы пояснительной записке.

Подразделения ВС РФ заняли позиции у ЧАЭС в четверг, 24 февраля. Российские военные договорились с украинскими коллегами о совместном обеспечении безопасности на объекте. Позже Министерство обороны России опубликовало видео с территории Чернобыльской атомной электростанции.

В минувший четверг президент России Владимир Путин объявил о спецоперации в защиту жителей Донбасса от геноцида украинских властей. Российский лидер назвал это вынужденной мерой. По словам Путина, украинские власти не оставили Москве иного выбора.

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