Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 февраля 00:27
00:26
Общество
Минцифры: данные пользователей Госуслуг находятся под надежной защитой
00:23
Происшествия
Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве
00:22
Шоу-бизнес
Группа The Rasmus представит Финляндию на Евровидении-2022
00:12
Армия
Кадыров назвал фейком новости украинских СМИ об уничтожении военных Чечни
00:12
Политика
Handelsblatt: отключение России от SWIFT обсудят до конца дня
00:12
Политика
Большой праздник: Сурайкин о подрыве дамбы, перекрывавшей воду в Крым
00:07
Экономика
Украина просит МАГАТЭ ввести санкции в отношении строительства новых российских АЭС
00:03
Россия
Боятся услышать правду: второй день подряд сайт ФАН подвергается мощной DDOS-атаке
23:58
Политика
Генсек ООН Гутерреш отменил поездку в Женеву
23:48
Политика
Лукашенко обсудил с Макроном спецоперацию на Украине
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Минцифры: данные пользователей Госуслуг находятся под надежной защитой

Общество
Минцифры: данные пользователей Госуслуг находятся под надежной защитой
Невские Новости  /  Сергей Борода

Москва, 27 февраля. Портал Госуслуг столкнулся с масштабными кибератаками, но данные пользователей находятся под надежной защитой, сообщило Минцифры.

Российские пользователи рассказали о неполадках с сайтом государственных услуг России. Зайти на портал не представлялось возможным.

Ранее Министерство иностранных дел России заявило о неудовлетворительной работе технических служб. Из-за этого возникли перебои в работе официального сайта ведомства.

Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Он указал, что Москва не намерена оккупировать чужие территории. Также, по его словам, мера оказалась вынужденной, так как Киев не оставил других вариантов реагирования на созданную для РФ угрозу.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Минцифры: данные пользователей Госуслуг находятся под надежной защитой
украина безопасность донбасс кибератака госуслуги минцифры
Комментировать