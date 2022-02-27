Минцифры: данные пользователей Госуслуг находятся под надежной защитой

Москва, 27 февраля. Портал Госуслуг столкнулся с масштабными кибератаками, но данные пользователей находятся под надежной защитой, сообщило Минцифры.

Российские пользователи рассказали о неполадках с сайтом государственных услуг России. Зайти на портал не представлялось возможным.

Ранее Министерство иностранных дел России заявило о неудовлетворительной работе технических служб. Из-за этого возникли перебои в работе официального сайта ведомства.

Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Он указал, что Москва не намерена оккупировать чужие территории. Также, по его словам, мера оказалась вынужденной, так как Киев не оставил других вариантов реагирования на созданную для РФ угрозу.