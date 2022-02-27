Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве

Киев, 27 февраля. Украинское агентство УНИАН сообщило, что в Киеве вновь объявлена воздушная тревога.

Также поступают сообщения о взрывах в районе Киева Куреневка. Официальных заявлений пока не поступало.

Ранее ВСУ вошли в Киев и запретили горожанам снимать технику на камеру. Об этом сообщают местные издания.

Российский президент Владимир Путин объявил о начале военной специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля. Страны Запада после этого начали вводить санкции против РФ.