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Кадыров назвал фейком новости украинских СМИ об уничтожении военных Чечни

Армия
Кадыров назвал фейком новости украинских СМИ об уничтожении военных Чечни
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Грозный, 27 февраля. Украинские новости, в которых утверждается, что группа чеченских военнослужащих была уничтожена — это фейк. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он подчеркнул, что в Сети появилась информация, что якобы командиры Анзор Бисаев и Магомед Тушаев погибли в ходе спецоперации РФ. Однако она не подтвердилась. Об этом сообщает Telegram-канал Kadyrov_95.

«Бандеровская пропаганда работает в режиме "фейк". Нам не привыкать. Я связался с парнями. Они живее всех живых, и тем более живее тех, кто с дивана строчит фейки!» — отметил Кадыров.

Ранее стало известно, что чеченские силовики, отправленные на Украину в рамках спецоперации ВС РФ, взяли под свой контроль одну из воинских частей украинской нацгвардии.

Напомним, Рамзан Кадыров накануне подтвердил отправку военнослужащих Чечни на Украину. Он отметил, что они будут находиться в самых горячих точках.

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