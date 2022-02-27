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27 февраля 00:13
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Политика
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Handelsblatt: отключение России от SWIFT обсудят до конца дня

Политика
Handelsblatt: отключение России от SWIFT обсудят до конца дня
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 27 февраля. Вопрос об отключении России от SWIFT до конца 27 февраля обсудят лидеры США, Франции, Германии, Италии и глава Еврокомиссии, передает Handelsblatt.

Ранее политолог Олег Матвейчев рассказал, как Россия будет противостоять западным санкциям. Эксперт уверен, отдельные санкции неизбежно доставят некоторые неудобства, но никакой катастрофы не будет.

Российский лидер Владимир Путин ранее объявил о специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Эти меры стали вынужденными на фоне событий, происходивших в регионе.

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