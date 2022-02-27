Украина просит МАГАТЭ ввести санкции в отношении строительства новых российских АЭС

Киев, 27 февраля. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно ввести санкции против России в сфере строительства новых АЭС, разработанных ею. Об этом сообщило постоянное представительство организации на Украине.

Киев также просит создать специальную оперативную группу для наблюдения за действиями Москвы. Согласно оценке представительства, действия России на Чернобыльской площадке ставят под сомнение эффективность существующих режимов безопасности.

«Украина рассматривает МАГАТЭ как уникальную и мощную международную организацию, надеясь, что наряду с выражением глубокой озабоченности оно создаст условия для оказания давления на Россию до того, как президент Путин отдаст приказ о применении ядерного оружия как последнего аргумента в его борьбе за личные амбиции», — сказано в письме представительства к МАГАТЭ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации на Украине. По его словам, она является вынужденной и направлена исключительно на защиту жителей Донбасса. Вслед за заявлением главы государства западные страны начали вводить санкции против России.

Ранее Министерство иностранных дел Японии обнародовало детали первой части ограничительных мер, введенных на фоне ситуации вокруг Украины. Токио ввел запрет на операции с ценными бумагами в стране, касающеся Правительства РФ, Центробанка и российских госорганизаций.