Генсек ООН Гутерреш отменил поездку в Женеву

Нью-Йорк, 26 февраля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отменил поездку в Женеву из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает офис генсека.

Запрос на заседание Совета Безопасности ООН 27 февраля поступил от Соединенных Штатов и Албании. Ранее Вашингтон и Тирана выступали с резолюцией с призывом к России.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о специальной операции на Украине. Она направлена, в первую очередь, на защиту жителей Донбасса, которые обратились за помощью, и не предусматривает оккупацию Киева.