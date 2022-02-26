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Генсек ООН Гутерреш отменил поездку в Женеву

Политика
Генсек ООН Гутерреш отменил поездку в Женеву
wikipedia.org  /  Coalition for the ICC / CC BY-SA 2.0

Нью-Йорк, 26 февраля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отменил поездку в Женеву из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает офис генсека.

Запрос на заседание Совета Безопасности ООН 27 февраля поступил от Соединенных Штатов и Албании. Ранее Вашингтон и Тирана выступали с резолюцией с призывом к России.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о специальной операции на Украине. Она направлена, в первую очередь, на защиту жителей Донбасса, которые обратились за помощью, и не предусматривает оккупацию Киева.

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