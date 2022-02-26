Лукашенко обсудил с Макроном спецоперацию на Украине

Минск, 26 февраля. Президенты Белоруссии и Франции Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон провели переговоры, в ходе которых обсудили военную спецоперацию на Украине.

Глава республики во время диалога с коллегой объяснил позицию Минска относительно сложившейся ситуации и его вовлеченность в нее. Об этом сообщает «Пул Первого».

Лукашенко заверил Макрона, что на территории Белоруссии нет оружия. Это касается не только обычного, но и ядерного арсенала. Главы государств договорились о новых контактах в ближайшее время.

«Если народ Белоруссии не будут душить, не только о ядерном — и об обычном оружии речи быть не может», — отметил президент.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск открыт для переговоров России и Украины ради урегулирования ситуации. Он выступил на фоне специальной военной операции Москвы по защите мирного населения Донбасса. Ее целью является демилитаризация Украины.