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Лукашенко обсудил с Макроном спецоперацию на Украине

Политика
Лукашенко обсудил с Макроном спецоперацию на Украине
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 26 февраля. Президенты Белоруссии и Франции Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон провели переговоры, в ходе которых обсудили военную спецоперацию на Украине.

Глава республики во время диалога с коллегой объяснил позицию Минска относительно сложившейся ситуации и его вовлеченность в нее. Об этом сообщает «Пул Первого».

Лукашенко заверил Макрона, что на территории Белоруссии нет оружия. Это касается не только обычного, но и ядерного арсенала. Главы государств договорились о новых контактах в ближайшее время.

«Если народ Белоруссии не будут душить, не только о ядерном — и об обычном оружии речи быть не может», — отметил президент.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск открыт для переговоров России и Украины ради урегулирования ситуации. Он выступил на фоне специальной военной операции Москвы по защите мирного населения Донбасса. Ее целью является демилитаризация Украины.

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