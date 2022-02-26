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Франция намерена ужесточить экономические и финансовые санкции против России

Экономика
Франция намерена ужесточить экономические и финансовые санкции против России
pixabay.com

Париж, 26 февраля. Финансовые и экономические санкции против России будут усилены Францией. Об этом сообщил Елисейский дворец.

Французская сторона также заявила о новых ограничительных мерах «касательно SWIFT». Западные страны вводят санкции против РФ на фоне ситуации вокруг Украины.

Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с заявлением, что Кремль намерен начать специальную военную операцию на Украине. Она, по его словам, направлена на демилитаризацию страны, а также защиту жителей Донбасса.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси не будет присоединяться к финансовым и экономическим санкциям Запада против России. По его словам, стране удалось восстановить и наладить торгово-экономические отношения с Москвой, их планируется в дальнейшем развивать.

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