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Путин и Алиев обсудили специальную военную операцию на Украине

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 23:47
Политика
Путин и Алиев обсудили специальную военную операцию на Украине
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 26 февраля. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили развитие ситуации с украинским кризисом по телефону, сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации на Украине. Он отметил, что Кремль не планирует оккупировать украинские территории. Также, по словам президента, операция стала вынужденной, так как киевская власть не оставила других вариантов реагирования на созданную РФ угрозу.

«В продолжение состоявшихся 22 февраля в Москве российско-азербайджанских переговоров на высшем уровне президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в телефонном разговоре обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня. Обсуждено также развитие ситуации в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине», — сказано в сообщении.

Ранее Украинская сторона отказалась вести переговоры с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, остановленное в связи с ожиданием переговоров движение ВС РФ было возобновлено.

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