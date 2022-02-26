Мэр Львова Садовой призвал украинцев запасаться коктейлями Молотова

Львов, 26 февраля. Жители Украины должны запасаться коктейлями Молотова. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой.

Он также назвал данное орудие «Бандера-смузи», передает РИА Новости. Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко тоже призывал украинцев запасаться коктейлями Молотова. Информация об этом появилась на странице его партии «УДАР Виталия Кличко».

В Днепре открыты пункты приема составляющих для коктейлей. Жителей города просят о помощи в приготовлении гранат с зажигательными смесями.

Ранее стало известно о случаях мародерства на Украине. Они грабят магазины, заправки, лезут в квартиры, которые на время оставили жильцы.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля сообщил о начале вынужденной специальной военной операции на Украине. Целью данных мер является защита жителей ЛНР и ДНР, которые обратились к России за помощью. Глава государства отметил, что операция не предусматривает оккупацию Украины.