Экономист Масленников: отключение России от SWIFT погрузит мир в новый экономический кризис

В новый пакет санкций против России, западные коллеги предлагают внести пункт отключения нашей страны от системы SWIFT. В теории, это серьезно изолирует отечественную банковскую систему, однако по мнению экономиста Никиты Масленникова, если это произойдет, весь мир погрузится в новый экономический кризис.

Как пояснил собеседник ФАН, сегодня по санкциям есть две красные линии. Санкции в отношении Центробанка и отключение России от SWIFT. И то и другое вызовет серьезные последствия для мировой экономики и мирового хозяйства.

«Отключение РФ от мировой платежной системы дестабилизирует ключевые расчеты на рынке жидких углеводородов. SWIFT это система обмена информацией о прохождении платежей. Нет платежей — нет поставки. Поэтому если Россия будет отключена, весь мир ожидает резкий взлет цен на углеводороды и преддверие не только мирового финансового кризиса, но и рецессии», — говорит Никита Масленников.

По мнению эксперта, если западные партнеры остановятся перед этими линиями, есть возможность поставить в зависимость экономику финансового сектора на фоне переговоров. Но если этого не произойдет и границы линий будут нарушены, то мир может ожидать совсем другая реальность.

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«Она будет также тяжела как и два года пандемии. А может даже спустится к показателям 2008-2009 годов, но эффект от нее будет гораздо глубже и существенней. Поэтому выбор сегодня за инициаторами санкций. Что касается нашей ситуации, то Центробанк оперативно провел ряд своих мер. Сейчас торгов нет, и тот результат который мы видим, не совсем комфортный для экономики, но и не означает ее падение. Не стоит забывать про фондовые рынки, которые пока остаются в минусе от пиковых падений. Конечно, было отыграно порядка двадцати с лишним процентов, падение сохраняется, но оно уже сократилось на три четверти. Есть основания полагать, что все удержится, иначе нас ждет дестабилизация мировой экономики. Доля России в поставках на мировой рынок жидких углеводородов составляет примерно 10 млн баррелей в сутки. Мир потребляет 90 с лишним, и если девятая часть исчезнет с рынка, это почувствует весь мир. Цены взлетят до космических масштабов. Если сейчас Brent по 94 доллара за баррель, то он может взлететь до 150. А это уже, извините, совершенно другая реальность», — рассказал экономист.

Ранее ФАН рассказывал, как Россия будет противостоять западным санкциям. По мнению экс-советника президента РФ по внутренней политике Олега Матвейчева, санкции способны доставить некоторые неудобства, но ничего катастрофического не произойдет.