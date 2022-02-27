Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 февраля 02:42
02:39
Экономика
ЕК: отключение российских банков от SWIFT может привести к блокировке импорта и экспорта
02:31
Экономика
Джонсон: отключение от SWIFT стало первым шагом к исключению России из финансовой системы
02:29
Экономика
Глава ЕК фон дер Ляйен заявила об отключении от SWIFT попавших под санкции банков России
02:27
Общество
Член «Единой России» Хубезов обсудил организацию медпомощи в Донбассе
02:24
Экономика
Рублю ничего не угрожает: аналитик оценил последствия новых санкций Запада против России
02:24
Экономика
Компании Intel и AMD приостановили поставки процессоров на территорию России
02:20
Армия
Видеоагентство Ruptly сообщило о взрывах в Киеве
02:11
Экономика
Белый дом считает, что новые санкции сильно ударят по рублю
02:10
Армия
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
02:08
Экономика
Экономист Масленников: отключение России от SWIFT погрузит мир в новый экономический кризис
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Экономист Масленников: отключение России от SWIFT погрузит мир в новый экономический кризис
Экономика
Экономист Масленников: отключение России от SWIFT погрузит мир в новый экономический кризис
ФБА «Экономика сегодня»  / 

В новый пакет санкций против России, западные коллеги предлагают внести пункт отключения нашей страны от системы SWIFT. В теории, это серьезно изолирует отечественную банковскую систему, однако по мнению экономиста Никиты Масленникова, если это произойдет, весь мир погрузится в новый экономический кризис. 

Как пояснил собеседник ФАН, сегодня по санкциям есть две красные линии. Санкции в отношении Центробанка и отключение России от SWIFT. И то и другое вызовет серьезные последствия для мировой экономики и мирового хозяйства.

«Отключение РФ от мировой платежной системы дестабилизирует ключевые расчеты на рынке жидких углеводородов. SWIFT это система обмена информацией о прохождении платежей. Нет платежей — нет поставки. Поэтому если Россия будет отключена, весь мир ожидает резкий взлет цен на углеводороды и преддверие не только мирового финансового кризиса, но и рецессии», — говорит Никита Масленников. 

По мнению эксперта, если западные партнеры остановятся перед этими линиями, есть возможность поставить в зависимость экономику финансового сектора на фоне переговоров. Но если этого не произойдет и границы линий будут нарушены, то мир может ожидать совсем другая реальность.

Экономист Масленников: отключение России от SWIFT погрузит мир в новый экономический кризис
youtube.com / VestiKavkaza

«Она будет также тяжела как и два года пандемии. А может даже спустится к показателям 2008-2009 годов, но эффект от нее будет гораздо глубже и существенней. Поэтому выбор сегодня за инициаторами санкций. Что касается нашей ситуации, то Центробанк оперативно провел ряд своих мер. Сейчас торгов нет, и тот результат который мы видим, не совсем комфортный для экономики, но и не означает ее падение.

Не стоит забывать про фондовые рынки, которые пока остаются в минусе от пиковых падений. Конечно, было отыграно порядка двадцати с лишним процентов, падение сохраняется, но оно уже сократилось на три четверти.  Есть основания полагать, что все удержится, иначе нас ждет дестабилизация мировой экономики.

Доля России в поставках на мировой рынок жидких углеводородов составляет примерно 10 млн баррелей в сутки. Мир потребляет 90 с лишним, и если девятая часть исчезнет с рынка, это почувствует весь мир. Цены взлетят до космических масштабов. Если сейчас Brent по 94 доллара за баррель, то он может взлететь до 150. А это уже, извините, совершенно другая реальность»,  — рассказал экономист. 

Ранее ФАН рассказывал, как Россия будет противостоять западным санкциям. По мнению экс-советника президента РФ по внутренней политике Олега Матвейчева, санкции способны доставить некоторые неудобства, но ничего катастрофического не произойдет.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Экономист Масленников: отключение России от SWIFT погрузит мир в новый экономический кризис
санкции россия сша евросоюз украина экономика кризис свифт
Комментировать