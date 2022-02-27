Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 февраля 02:57
02:48
Армия
Пользователи Telegram опубликовали видео с возможными боями в Харькове
02:43
Политика
Сербы с портретами Путина поддержали Россию в Донбассе
02:39
Экономика
ЕК: отключение российских банков от SWIFT может привести к блокировке импорта и экспорта
02:31
Экономика
Джонсон: отключение от SWIFT стало первым шагом к исключению России из финансовой системы
02:29
Экономика
Глава ЕК фон дер Ляйен заявила об отключении от SWIFT попавших под санкции банков России
02:27
Общество
Член «Единой России» Хубезов обсудил организацию медпомощи в Донбассе
02:24
Экономика
Рублю ничего не угрожает: аналитик оценил последствия новых санкций Запада против России
02:24
Экономика
Компании Intel и AMD приостановили поставки процессоров на территорию России
02:20
Армия
Видеоагентство Ruptly сообщило о взрывах в Киеве
02:11
Экономика
Белый дом считает, что новые санкции сильно ударят по рублю
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Отступление ВСУ по всем фронтам: из городов Украины начали массово бежать силовики
Украина
Отступление ВСУ по всем фронтам: из городов Украины начали массово бежать силовики
Федеральное агентство новостей  / 

Вооруженные силы РФ поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Он отметил, что военные нанесли удар высокоточным оружием с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины.

Поражены 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300 и «Оса», 48 радиолокационных станций. Российские военные сбили семь украинских боевых самолетов, семь вертолетов и девять БПЛА.

Уничтожено 87 танков и других боевых бронированных машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автомобильной техники, а также восемь военных катеров украинских военно-морских сил.

В это же время армии Донецкой и Луганской народных республик ведут удачные наступательные действия по всем направлениям. Войска ЛНР расширили полосу наступления и продвинулись с начала операции на глубину уже до 46 километров, овладев населенными пунктами Счастье и Муратово. Группировка войск ДНР, наступая в направлении Петровское, продвинулась еще на 10 километров и овладела населенными пунктами Старогнатовка, Октябрьская и Павлополь.

Отступление ВСУ по всем фронтам: из городов Украины начали массово бежать силовики
flickr.com / Ministry of Defense of Ukraine

Киевские силовики испугались успешного продвижения сил специальной операции, поэтому начали массово бежать из городов Украины. Так, например, бывший глава донецкой полиции Вячеслав Аброськин рассказал, что в Мариуполе разбежались практически все полицейские. Мало того, силовики покинули и ближайшие населенные пункты.

«Практически 95% личного состава город покинули, осталась частично дежурная часть и центр 102 для регистрации. За ними последовали и отделы полиции Приморского, Центрального, Ильича, Левобережный, а также Мангуш и Володарское (Никольское). Побежали сотрудники, как... Найдите слова для тех полицейских, кто покинул Мариуполь, что б вернулись», — приводит он в Facebook слова одного из мариупольских полицейских.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Сирии Башаром Асадом. В ходе беседы стороны обсудили специальную операцию РФ по защите населения республик Донбасса. Сирийский лидер подчеркнул, что эти события являются процессом восстановления баланса, нарушенного в результате распада Советского Союза.

Вернуться назад
Все новости / Украина / Отступление ВСУ по всем фронтам: из городов Украины начали массово бежать силовики
россия всу донбасс украина
Комментировать