Отступление ВСУ по всем фронтам: из городов Украины начали массово бежать силовики

Вооруженные силы РФ поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Он отметил, что военные нанесли удар высокоточным оружием с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины.

Поражены 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300 и «Оса», 48 радиолокационных станций. Российские военные сбили семь украинских боевых самолетов, семь вертолетов и девять БПЛА.

Уничтожено 87 танков и других боевых бронированных машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автомобильной техники, а также восемь военных катеров украинских военно-морских сил.

В это же время армии Донецкой и Луганской народных республик ведут удачные наступательные действия по всем направлениям. Войска ЛНР расширили полосу наступления и продвинулись с начала операции на глубину уже до 46 километров, овладев населенными пунктами Счастье и Муратово. Группировка войск ДНР, наступая в направлении Петровское, продвинулась еще на 10 километров и овладела населенными пунктами Старогнатовка, Октябрьская и Павлополь.

flickr.com / Ministry of Defense of Ukraine

Киевские силовики испугались успешного продвижения сил специальной операции, поэтому начали массово бежать из городов Украины. Так, например, бывший глава донецкой полиции Вячеслав Аброськин рассказал, что в Мариуполе разбежались практически все полицейские. Мало того, силовики покинули и ближайшие населенные пункты.

«Практически 95% личного состава город покинули, осталась частично дежурная часть и центр 102 для регистрации. За ними последовали и отделы полиции Приморского, Центрального, Ильича, Левобережный, а также Мангуш и Володарское (Никольское). Побежали сотрудники, как... Найдите слова для тех полицейских, кто покинул Мариуполь, что б вернулись», — приводит он в Facebook слова одного из мариупольских полицейских.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Сирии Башаром Асадом. В ходе беседы стороны обсудили специальную операцию РФ по защите населения республик Донбасса. Сирийский лидер подчеркнул, что эти события являются процессом восстановления баланса, нарушенного в результате распада Советского Союза.