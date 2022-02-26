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Охранник Порошенко в ходе телеинтервью политика выронил магазин автомата

Политика
Охранник Порошенко в ходе телеинтервью политика выронил магазин автомата
instagram.com  /  @petroporoshenko

Киев, 26 февраля. Сотрудник охраны экс-президента Украины Петра Порошенко во время его интервью в прямом эфире случайно отстегнул магазин от автомата.

Рожок упал на землю, но охранник не стал его поднимать. Ему помог другой сотрудник охраны.

Ранее Порошенко появился в эфире телеканала CNN с автоматом в руках. Политик перечислил, какое оружие имеется у его сторонников.

Российский лидер Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После его заявления западные страны начали вводить санкции против РФ.

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