RT сообщил об отключении монетизации каналов на YouTube

Москва, 26 февраля. Видеосервис YouTube отключил монетизацию каналов RT. Об этом сообщило само СМИ.

Ограничения от видеоплощадки коснулись аккаунтов RT на всех языках, а также их документального канала. В YouTube утверждают, что причиной отключения монетизации стало то, что каналы RT якобы не отвечают правилам.

YouTube запретил показывать видео телеканала RT на украинской территории. При этом ролики в других странах находятся в открытом доступе.

Россия объявила о специальной военной операции 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что обстоятельства требовали решительных действий, республики Донбасса обратились за помощью к Москве. Он подчеркнул, что ответственность за кровопролитие лежит на киевском режиме.