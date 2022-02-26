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RT сообщил об отключении монетизации каналов на YouTube

Общество
RT сообщил об отключении монетизации каналов на YouTube
pixabay.com

Москва, 26 февраля. Видеосервис YouTube отключил монетизацию каналов RT. Об этом сообщило само СМИ.

Ограничения от видеоплощадки коснулись аккаунтов RT на всех языках, а также их документального канала. В YouTube утверждают, что причиной отключения монетизации стало то, что каналы RT якобы не отвечают правилам.

YouTube запретил показывать видео телеканала RT на украинской территории. При этом ролики в других странах находятся в открытом доступе.

Россия объявила о специальной военной операции 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что обстоятельства требовали решительных действий, республики Донбасса обратились за помощью к Москве. Он подчеркнул, что ответственность за кровопролитие лежит на киевском режиме.

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