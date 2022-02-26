Евросоюз разработает пакет экстренной помощи для ВСУ

Брюссель, 26 февраля. Европейский союз получит пакет экстренной помощи, предназначенный для Вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава Европарламента Жозеп Боррель.

Ранее стало известно, что США запросили созыв заседания Совбеза ООН по Украине на 27 февраля. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

Президент РФ Владимир Путин в минувший четверг объявил о начале спецоперации после просьбы о помощи от руководства народных республик Донбасса. Глава государства подчеркнул, что оккупация украинских территорий в планы Москвы не входит. Путин также отметил, что целью операции стала защита жителей Донбасса.