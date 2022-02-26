Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 23:33
23:33
Политика
Евросоюз разработает пакет экстренной помощи для ВСУ
23:22
Общество
Компания SOCAR намерена бесплатно заправлять украинские кареты скорой помощи
23:19
Политика
Рогозин рассказал о планах Украины создать баллистические комплексы для удара по России
23:17
Политика
Пентагон: США не связаны с операциями украинских ВМС возле острова Змеиный
23:04
Политика
США и Албания призвали созвать заседание Совета Безопасности ООН
23:04
Политика
«Почему раньше молчали?»: российским «миролюбивым» артистам напомнили про обстрелы Донбасса
23:00
Политика
США запросили созыв заседания Совбеза ООН по Украине в воскресенье
22:58
Весь мир
Армия Мали ликвидировала 57 боевиков и стабилизировала обстановку в окрестностях Тессита
22:50
Армия
Источник: Московский мост минируют в Киеве
22:50
Политика
Украина отказалась присоединяться к энергосети России
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Евросоюз разработает пакет экстренной помощи для ВСУ

Политика
Евросоюз разработает пакет экстренной помощи для ВСУ
Федеральное агентство новостей

Брюссель, 26 февраля. Европейский союз получит пакет экстренной помощи, предназначенный для Вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава Европарламента Жозеп Боррель.

Ранее стало известно, что США запросили созыв заседания Совбеза ООН по Украине на 27 февраля. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

Президент РФ Владимир Путин в минувший четверг объявил о начале спецоперации после просьбы о помощи от руководства народных республик Донбасса. Глава государства подчеркнул, что оккупация украинских территорий в планы Москвы не входит. Путин также отметил, что целью операции стала защита жителей Донбасса.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Евросоюз разработает пакет экстренной помощи для ВСУ
украина всу донбасс боррель
Комментировать