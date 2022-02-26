Рогозин рассказал о планах Украины создать баллистические комплексы для удара по России

Москва, 26 февраля. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о ситуации в космической сфере на фоне специальной военной операции. Он сообщил, что Украина планирует создать баллистические комплексы с возможностью нанести удар по России до Урала.

Он отметил, что в последнее время Киев занимался развитием боевых ракетных комплексов. На украинской территории есть легендарный завод, обладающий потенциалом, который был потрепан во время «нацистского правления в Киеве».

«Сейчас они нацелены на создание баллистических комплексов, которые имеют реальную возможность нанесения ударов по нашей территории», — заявил Рогозин в эфире «Соловьев LIVE» на YouTube.

Москва ответила на просьбу ДНР и ЛНР о помощи, объявив о специальной военной операции. Президент РФ Владимир Путин отметил, что обстоятельства требовали решительных действий. Он призвал украинских солдат не выполнять преступных приказов и добавил, что кровопролитие — на совести киевского режима.