Пентагон: США не связаны с операциями украинских ВМС возле острова Змеиный

Вашингтон, 26 февраля. Пресс-служба минобороны США заявила, что американская сторона не связана с операциями ВМС Украины у острова Змеиный.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ попытались атаковать корабли Черноморского флота РФ около острова Змеиный во время эвакуации сдавшихся украинских военных. В результате морского боя шесть катеров были уничтожены, никто из сдавшихся военных Украины не пострадал.

Российский лидер Владимир Путин объявил о начале военной специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля. После его заявления западные страны начали вводить ограничительные меры против РФ.