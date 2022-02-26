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Пентагон: США не связаны с операциями украинских ВМС возле острова Змеиный

Политика
Пентагон: США не связаны с операциями украинских ВМС возле острова Змеиный
wikipedia.org  /  David B. Gleason / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 26 февраля. Пресс-служба минобороны США заявила, что американская сторона не связана с операциями ВМС Украины у острова Змеиный.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ попытались атаковать корабли Черноморского флота РФ около острова Змеиный во время эвакуации сдавшихся украинских военных. В результате морского боя шесть катеров были уничтожены, никто из сдавшихся военных Украины не пострадал.

Российский лидер Владимир Путин объявил о начале военной специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля. После его заявления западные страны начали вводить ограничительные меры против РФ.

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