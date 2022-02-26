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США и Албания призвали созвать заседание Совета Безопасности ООН

Политика
США и Албания призвали созвать заседание Совета Безопасности ООН
пресс-служба МИД Республики Казахстан

Нью-Йорк, 26 февраля. Запрос на заседание Совета Безопасности ООН 27 февраля поступил от Соединенных Штатов и Албании. Об этом сообщил источник РИА Новости.

Государства заявили, что необходимо созвать специальную сессию Генассамблеи ООН по ситуации на Украине, передает РИА Новости. Вашингтон и Тирана ранее выступили с резолюцией, в которой призвали Москву прекратить спецоперацию по принуждению к миру и демилитаризации Украины.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о специальной операции на Украине. Он отметил, что она направлена в первую очередь на защиту жителей Донбасса, которые обратились к Москве за помощью, и не предусматривает оккупацию Киева.

Ранее стало известно, что российская сторона наложила вето на проект СБ ООН по прекращению спецоперации на Украине.

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