США запросили созыв заседания Совбеза ООН по Украине в воскресенье

Вашингтон, 26 февраля. США запросили созыв заседания Совбеза ООН по Украине на 27 февраля, сообщил знакомый с ситуацией источник.

Президент РФ Владимир Путин в минувший четверг объявил о начале спецоперации после просьбы о помощи от руководства народных республик Донбасса. Глава государства подчеркнул, что оккупация украинских территорий в планы Москвы не входит. Путин также отметил, что целью операции стала защита жителей Донбасса.

В ответ США, Великобритания, Евросоюз и ряд других государств объявили о введении санкций в отношении российских юридических и физических лиц.

Ранее в ходе заседания в СБ ООН Россия наложила вето на проект резолюции с осуждением действий Москвы. Документ представили ряд стран, в том числе США и Албания. Причиной стала операция по демилитаризации Украины.