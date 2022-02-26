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Спецкор Сладков в Донбассе

США запросили созыв заседания Совбеза ООН по Украине в воскресенье

Политика
США запросили созыв заседания Совбеза ООН по Украине в воскресенье
pixabay.com

Вашингтон, 26 февраля. США запросили созыв заседания Совбеза ООН по Украине на 27 февраля, сообщил знакомый с ситуацией источник.

Президент РФ Владимир Путин в минувший четверг объявил о начале спецоперации после просьбы о помощи от руководства народных республик Донбасса. Глава государства подчеркнул, что оккупация украинских территорий в планы Москвы не входит. Путин также отметил, что целью операции стала защита жителей Донбасса.

В ответ США, Великобритания, Евросоюз и ряд других государств объявили о введении санкций в отношении российских юридических и физических лиц.

Ранее в ходе заседания в СБ ООН Россия наложила вето на проект резолюции с осуждением действий Москвы. Документ представили ряд стран, в том числе США и Албания. Причиной стала операция по демилитаризации Украины.

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