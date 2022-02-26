Армия Мали ликвидировала 57 боевиков и стабилизировала обстановку в окрестностях Тессита

Бамако, 26 февраля. Вооруженные силы Мали ликвидировали более 57 боевиков и обеспечили безопасность окрестностей города Тессит.

Успехи национальной армии позволили правительству в значительной мере стабилизировать обстановку в стране. Теперь граждане республики имеют возможность спокойно заниматься вопросами политического характера.

Помощник генерального секретаря ООН по Африке Марта Ама Акьяа Поби призвала женщин Мали вернуться на политическую арену. Об этом сообщает Malijet.

«Поби считает, что необходимо оказывать поддержку гражданкам, желающим принять участие в различных выборах, и осуществлять инклюзивную программу просвещения и повышения осведомленности в целях содействия равному доступу и участию в политических мероприятиях как мужчин, так и женщин. Президент малийской Ассоциации по улучшению положения девочек и женщин Суаду Диабате поблагодарила делегата и рассказала ей о преимуществах нового проекта, направленного на соблюдение гендерного равенства в избирательных процессах», — говорится в статье.

Ранее представители Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) предложили местному правительству два плана переходного периода. Один из них предусматривает передачу власти гражданской администрации спустя 12 месяцев, второй — 16.

wikipedia.org / Willem Heerbaart / CC BY 2.0 Субрегиональные и международные организации решили пойти навстречу и найти точки соприкосновения с властями Мали. Однако вопрос о снятии санкционного давления, наложенного в начале января, не поднимается. Африканские аналитики и военные эксперты считают, что усиление армии связано со сближением Москвы и Бамако. Смена политического вектора властей Мали с западного на восточный спровоцировала недовольство среди европейских чиновников. Распространившиеся в социальных сетях сообщения о прибытии в республику четырех российских специалистов, которых зарубежные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», вызвали панику западных элит. Иностранные политики опасаются, что отечественные инструкторы окажутся гораздо эффективнее, чем солдаты французской военной операции «Бархан» и сотрудники многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА).

La sous-secrétaire générale des Nations Unies pour l'Afrique, Martha Ama Akyaa Pobee, a appelé les femmes maliennes à revenir sur l'arène politique.