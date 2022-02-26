Московский мост минируют в Киеве

Киев, 26 февраля. Военные ВС Украины минируют Московский мост в Киеве. Об этом сообщил источник ФАН с места событий.

Саперы приступили к минированию Московского моста. При этом украинская сторона никаких заявлений об этом не делала. Такие действия силовиков представляют угрозу здоровью и жизни мирного населения.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что РФ вынужденно начинает на Украине специальную операцию по демилитаризации. Он подчеркнул, что Москва не намерена оккупировать Киев.

Ранее Народная милиция ДНР сообщила, что украинские военные установили взрывные заграждения на территории Авдеевского коксохимического завода. Разведка республики заявила, что бойцы ВСУ заминировали цех сероочистки и трансформаторную подстанцию.