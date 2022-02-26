Украинская оппозиция выступила за проведение переговоров между Киевом и Москвой

Москва, 26 февраля. Сопредседатель «Оппозиционной платформы» депутат Юрий Бойко выступил за срочное начало мирных переговоров Киева с Москвой и подчеркнул, что партия рассчитывает на закрепление нейтралитета Украины.

О своих надеждах на скорейшее мирное урегулирование украинского кризиса Бойко рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает ТАСС. Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступила за скорейшее начало мирных переговоров и закрепление нейтрального статуса Украины.

«Мы выступаем за скорейшее проведение переговоров. Причем дали сигналы и публичные, и непубличные — чтобы как можно скорее начались переговоры о том, чтобы завершить этот военный конфликт. Мы сделаем все, чтобы эти переговоры начались», — заявил Бойко.

Он отметил, что надеется на заключение мира на тех условиях, которые ранее обсуждались. По его словам, в НАТО Украину никто не зовет, и «сущность» альянса в партии уже поняли. «Оппозиционная платформа» будет настраивать на закреплении нейтрального статуса Киева.

Ранее Украинская сторона отказалась вести переговоры с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Во время ожидания переговоров Владимир Путин приостановил продвижение сил, но на данный момент из-за отказа от переговоров движение ВС РФ было возобновлено.

Российский лидер Владимир Путин ранее объявил о специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он отметил, что эти меры стали вынужденными на фоне событий, происходивших в регионе.