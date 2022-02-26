Главы МИД ЕС в воскресенье обсудят дополнительные санкции против России

Брюссель, 26 февраля. Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза в воскресенье обсудят дополнительные санкции в отношении России, сообщает FP.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции для защиты населения ДНР и ЛНР. Глава государства подчеркнул, что это вынужденная мера. По его словам, Украина не оставила России другого выбора.

Ранее стало известно, что Государственному департаменту США поручено выделить Украине финансовую помощь в размере 600 млн долларов, из которых 350 млн пойдет на оборонные нужды. Соответствующее поручение издал американский лидер Джозеф Байден.