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Спецкор Сладков в Донбассе

Боятся услышать правду: второй день подряд сайт ФАН подвергается мощной DDOS-атаке
Россия
Боятся услышать правду: второй день подряд сайт ФАН подвергается мощной DDOS-атаке

Уже второй день сайт Федерального агентства новостей подвергается мощной DDOS-атаке на фоне объявления Anonymous кибервойны России и санкций Запада в сфере IT, в основном из-за рубежа.

Третий день проходит специальная военная операция России по защите Донбасса, главной целью которой является денацификация и демилитаризация Украины. Федеральное агентство новостей беспристрастно освещает события, происходящие на территории украинского государства. Это не нравится на Западе, поэтому в пятницу появилась информация о том, что хакерская группа Anonymous возможно объявила кибервойну России.

В результате на сайт ФАН организована мощная DDOS-атака, главной целью которой является помешать нашей работе. Предприняты все усилия для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу нашего информационного ресурса. Примечательно, что сайт подвергается атаке уже второй день подряд. Накануне ночью злоумышленники также попытались навредить ФАН.

«Мы пока не хотим называть виновных, но есть подозрение, судя по IP-адресам, атака идет со стороны Украины», — заявила главный редактор сайта Кристина Масенкова.

Мы связались с международной телекоммуникационной компанией Tele2, специалисты которой подтвердили факт того, что на сайт Федерального агентства новостей была осуществлена DDOS-атака. На данный момент интернет страница нашего информационного агентства работает в прежнем режиме.   

ФАН входит в медиагруппу «Патриот», которая включает в себя СМИ из всех регионов России. На месте событий работают наши военкоры, показывая правду о том, что на самом деле происходит в Донбассе. Кроме того, многие российские СМИ сообщают о том, что их ресурсы также подвергаются DDOS-атака.

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