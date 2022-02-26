Жертвами конфликта в ДНР за последние десять дней стали 12 мирных жителей

Донецк, 26 февраля. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило о 12 погибших мирных жителях за десять дней конфликта.

Представительство регулярно делится актуальной информацией о нарушения минских договоренностей со стороны Киева. Жертвами конфликта за последние десять дней стали 12 мирных жителей в ДНР.

Россия несколько дней назад признала независимость ЛНР и ДНР. Республики Донбасса обратились к соседу за помощью. Москва объявила о специальной военной операции 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин констатировал, что ответственность за кровопролитие лежит на киевском режиме, и призвал украинских солдат оставить оружие. Минобороны позднее сообщило, что удары осуществляются по военной инфраструктуре, мирным жителям ничего не угрожает.