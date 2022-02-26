Самолет Коморских островов потерпел крушение в районе Индийского океана

Морони, 26 февраля. Самолет местной авиакомпании AB Aviation потерпел крушение в субботу утром в районе Индийского океана. На борту находились 12 пассажиров и два члена экипажа из Танзании.

Местные власти сообщили, что уже найдены обломки воздушного судна. В опубликованном на Facebook заявлении администрации президента Коморских островов сообщается, что обломки находились в прибрежной зоне Джойези.

Ранее стало известно, что еще один самолет потерпел крушение на Иерусалимских холмах. На борту находились два человека. Обломки самолета и тела были найдены в ходе поисковой операции.