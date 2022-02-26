Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 22:33
22:32
Происшествия
Второй взрыв произошел в Ровеньках под Луганском
22:29
Весь мир
Сотни граждан ЦАР вышли на стихийный антифранцузский митинг в Банги
22:29
Политика
Белоруссия и Франция больше часа проводят переговоры
22:26
Видео
«Вы — потомки героев, Родина за вами»: ветераны Петербурга высказались об операции России на Украине
22:22
Общество
Портал «Госуслуги» перестал работать
22:20
Политика
Коротченко о раздаче оружия в Киеве: «Полный беспредел и всеобщая атмосфера насилия»
22:16
Наука
Техинститут Массачусетса прекратил сотрудничать со «Сколтехом» из-за украинского кризиса
22:15
Политика
Почему Зеленский выбирает боевые действия, а не мирные переговоры
22:12
Политика
Instagram заблокировал связанный с Рамзаном Кадыровым аккаунт
22:12
Политика
Порядка 300 сотрудников Миссии ОБСЕ эвакуируются из Украины
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Второй взрыв произошел в Ровеньках под Луганском

Происшествия
Второй взрыв произошел в Ровеньках под Луганском
pixabay.com

Луганск, 26 февраля. Второй взрыв прогремел в городе Ровеньки в Луганской Народной Республике.

Соответствующей информацией поделились с РИА Новости очевидцы. Ранее Луганскинформцентр сообщал, что на территории не нефтебазы в городе произошел взрыв.

Президент России Владимир Путин решил начать вынужденную спецоперацию на Украине, нацеленную на защиту мирного населения Донбасса. Вооруженные силы Украины уже потеряли контроль над тремя населенными пунктами, информировал глава подконтрольной Киеву луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Второй взрыв произошел в Ровеньках под Луганском
ЛНР донбасс взрыв нефтебаза
Комментировать