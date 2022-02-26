Второй взрыв произошел в Ровеньках под Луганском

Луганск, 26 февраля. Второй взрыв прогремел в городе Ровеньки в Луганской Народной Республике.

Соответствующей информацией поделились с РИА Новости очевидцы. Ранее Луганскинформцентр сообщал, что на территории не нефтебазы в городе произошел взрыв.

Президент России Владимир Путин решил начать вынужденную спецоперацию на Украине, нацеленную на защиту мирного населения Донбасса. Вооруженные силы Украины уже потеряли контроль над тремя населенными пунктами, информировал глава подконтрольной Киеву луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.