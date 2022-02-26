Сотни граждан ЦАР вышли на стихийный антифранцузский митинг в Банги

Банги, 26 февраля. Жители Центральноафриканской Республики провели антифранцузский митинг в центре страны. Граждане требуют Париж оставить ЦАР в покое. Об этом сообщает Radio Lengo Songo.

Центральноафриканцы в очередной раз подвергли критике многопрофильную комплексную миссию ООН (МИНУСКА), сотрудники которой за все время пребывания в стране не смогли урегулировать затяжной кризис. Жители напомнили, что Франция долгие годы использует миротворцев как инструмент для дестабилизации республики.

«Мы пришли сюда по трем причинам. Во-первых, это акция в поддержку нашего национального лидера, ведущего республику к миру. Во-вторых, мы осуждаем попытки Парижа ликвидировать главу государства. В-третьих, нам необходимо, чтобы миротворцы ООН покинули страну. Иностранные формирования не имеют права посягать на жизнь демократически избранного президента», — возмутился Стефан Гвебан, один из участников митинга.

Ранее жители отпраздновали День защитника ЦАР. Граждане поблагодарили Туадера, армию и российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», за спасение страны. Также граждане поприветствовали решение Фостен-Арканжа Туадера и Владимира Путина признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.

Des Centrafricains ont organisé un rassemblement anti-français dans le centre du pays. Les citoyens ont condamné Paris pour avoir tenté d'assassiner le président de l'Etat.