Портал «Госуслуги» перестал работать

Москва, 26 февраля. Российские пользователи сообщили о проблемах с сайтом государственных услуг РФ. Зайти на портал не удается.

При попытке открыть сайт «Госуслуг» появляется сообщение о запрете доступа. Руководство справочно-информационного интернет-портала ситуацию пока не прокомментировало.

«Невозможно установить безопасное соединение», — написано в сообщении.

Президент РФ 24 февраля сообщил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. Он назвал ее вынужденной в свете последних событий. Глава государства подчеркнул, что Россия не намерена оккупировать Украину.

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило, что официальный сайт ведомства не функционирует из-за неудовлетворительной работы технических служб.