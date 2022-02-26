Портал «Госуслуги» перестал работать

Москва, 26 февраля. Российские пользователи сообщили о проблемах с сайтом государственных услуг РФ. Зайти на портал не удается.
При попытке открыть сайт «Госуслуг» появляется сообщение о запрете доступа. Руководство справочно-информационного интернет-портала ситуацию пока не прокомментировало.
«Невозможно установить безопасное соединение», — написано в сообщении.
Президент РФ 24 февраля сообщил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. Он назвал ее вынужденной в свете последних событий. Глава государства подчеркнул, что Россия не намерена оккупировать Украину.
Ранее Министерство иностранных дел России сообщило, что официальный сайт ведомства не функционирует из-за неудовлетворительной работы технических служб.