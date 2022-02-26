Техинститут Массачусетса прекратил сотрудничать со «Сколтехом» из-за украинского кризиса

Бостон, 26 февраля. Массачусетский технологический институт заявил о прекращении сотрудничества со «Сколтехом» из-за событий на Украине и в ЛДНР.

Специальная военная операция ВС РФ, направленная на демилитаризацию и денацификацию Украины началась 24 февраля. Об этом в ходе обращения к соотечественникам заявил президент России Владимир Путин.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин заявил, что в условиях антироссийских санкций авторынок страны поддержит сотрудничество с Китаем. По его словам, перемен в худшую сторону не произойдет, а в долгосрочной перспективе ситуация выглядит оптимистично.