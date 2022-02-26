Instagram заблокировал связанный с Рамзаном Кадыровым аккаунт

Сакраменто, 26 февраля. Близкий к главе Республики Чечня Рамзану Кадырову аккаунт ya_pomoshnik_kra_95 был заблокирован руководством соцсети Instagram.

Это произошло после публикации в профиле видеоролика из воинской части под Киевом. Ранее чеченские росгвардейцы взяли под контроль боевое подразделение.

Российский лидер Владимир Путин 24 февраля объявил о начале вынужденной спецоперации по демилитаризации на Украине. По его словам, Москва исключает оккупацию Киева. Глава государства уточнил, что целью операции является защита жителей Донбасса.

Ранее Google приняла решение удалить ряд каналов и видеороликов на хостинге YouTube. При этом в компании не уточнили, какого характера был контент.