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Порядка 300 сотрудников Миссии ОБСЕ эвакуируются из Украины

Политика
Порядка 300 сотрудников Миссии ОБСЕ эвакуируются из Украины
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Киев, 26 февраля. Около 300 сотрудников Миссии ОБСЕ эвакуируются в Молдавию из Украины для дальнейшей репатриации.

Вынужденная операция России в Донбассе началась для предотвращения кровопролития и агрессии со стороны украинских властей в адрес жителей ЛДНР. Основной целью является привлечение к ответственности марионеточного киевского режима за его преступления, в том числе против граждан России.

Согласно последним данным, территорию Украины уже покинули более 150 тысяч человек. В основном украинцы направляются в Польшу, Венгрию, Молдавию и Румынию.

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