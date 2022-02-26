Генсек ООН отказался рассматривать лишение России места в Совбезе

Нью-Йорк, 26 февраля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отказался рассматривать лишение России места в Совбезе.

Офис Гутерриша также сообщил, что генсек ООН не уполномочен объявлять то или иное событие геноцидом. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя выступил с речью на заседании Совета безопасности. Он указал, что украинские националисты используют мирных граждан в качестве живого щита и размещают вооружение в жилых кварталах.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Страны Запада после объявления начали вводить ограничительные меры против РФ.