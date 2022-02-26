Абрамович передал управление футбольным клубом «Челси»

Лондон, 26 февраля. Футбольный клуб «Челси» переходит под управление благотворительного одноименного фонда. Об этом заявил бизнесмен Роман Абрамович.

Владелец английской команды отметил, что всегда действовал в ее интересах. По его мнению, клуб находится в лучшем положении, что позволит позаботиться обо всех его сотрудниках и болельщиках.

«В течение почти 20 лет владения "Челси" я всегда рассматривал свою роль в клубе как некоторого хранителя, чья работа заключается в обеспечении того, чтобы мы были настолько успешными, насколько мы можем быть сегодня, а также в создании будущего, играя положительную роль в наших сообществах», — сказал Абрамович.

Ранее стало известно, что Абрамович потерял примерно 778 млн евро за день из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает британское издание The Sun.