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Абрамович передал управление футбольным клубом «Челси»

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 22:10
Спорт
Абрамович передал управление футбольным клубом «Челси»
Агентство городских новостей Москва  /  Зыков Кирилл

Лондон, 26 февраля. Футбольный клуб «Челси» переходит под управление благотворительного одноименного фонда. Об этом заявил бизнесмен Роман Абрамович.

Владелец английской команды отметил, что всегда действовал в ее интересах. По его мнению, клуб находится в лучшем положении, что позволит позаботиться обо всех его сотрудниках и болельщиках.

«В течение почти 20 лет владения "Челси" я всегда рассматривал свою роль в клубе как некоторого хранителя, чья работа заключается в обеспечении того, чтобы мы были настолько успешными, насколько мы можем быть сегодня, а также в создании будущего, играя положительную роль в наших сообществах», — сказал Абрамович.

Ранее стало известно, что Абрамович потерял примерно 778 млн евро за день из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает британское издание The Sun.

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футбол челси абрамович
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