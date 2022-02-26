Украинская армия сможет изымать имущество мирного населения

Киев, 26 февраля. Вооруженные силы Украины смогут изымать имущество мирного населения. Об этом заявила заместитель премьер-министра Украины Ирина Верещук.

Политик указала, что украинский кабмин сделал законной отсрочку конфискации имущества через суды в интересах ВСУ. В особенности это касается транспортных средств, которые принадлежат гражданам.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины выгоняют жителей Донбасса из собственных домов, а затем устраивают там огневые точки. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.