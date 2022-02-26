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Украинская армия сможет изымать имущество мирного населения

Общество
Украинская армия сможет изымать имущество мирного населения
Федеральное агентство новостей

Киев, 26 февраля. Вооруженные силы Украины смогут изымать имущество мирного населения. Об этом заявила заместитель премьер-министра Украины Ирина Верещук.

Политик указала, что украинский кабмин сделал законной отсрочку конфискации имущества через суды в интересах ВСУ. В особенности это касается транспортных средств, которые принадлежат гражданам.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины выгоняют жителей Донбасса из собственных домов, а затем устраивают там огневые точки. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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