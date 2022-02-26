Германия одобрила поставки Украине оружия из Нидерландов и Эстонии

Берлин, 26 февраля. Правительство ФРГ разрешило отправить на территорию Украины оружие из Нидерландов и Эстонии, следует из заявления кабмина страны.

Сообщается о поставках 400 противотанковых орудий немецкого производства из Нидерландов, а также и девяти гаубиц Д-30 и боеприпасов из Эстонии на фоне обострения ситуации в Донбассе. При ранее Берлин запрещал направлять любое оружие Киеву.

Ранее стало известно, что США продолжат оказывать Украине военную и гуманитарную помощь. В ближайшее время американские законодатели планируют согласовать очередные поставки вооружения стране.