Латвийский писатель Карен Маркарян рассказал в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот» о реакции официальной Риги на российскую спецоперации по денацификации Украины. По словам писателя, в Латвии бешеными темпами идет милитаризация сознания граждан, направленная против России.

«Запрещается вещание российских телеканалов, а также вся российская пресса. Эти же действия перекидывается на Белоруссию, потому что она поддерживают Россию. Все российские товары изымаются из сети крупных торговых центров», — рассказал Карен Маркарян.

Латвия уже ввела санкции против российских творческих работников, которые поддерживают действия своего руководства.

«При этом глава МИД Латвии использует формулировку «пропаганда войны». Например, если певец Басков поддерживает спецоперацию и демилитаризацию Украины, то, по его мнению, он пропагандирует войну», — отметил писатель.

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В Латвии начали обсуждать вопрос о депортации проживающих в республике россиян.

«Депутат Сейма Янис Домбрава призвал депортировать всех граждан России, которые живут здесь постоянно или родились здесь. И это идет во всей Прибалтике. В Эстонии клич по депортации тоже поддерживается. Попутно подписей населения о том, чтобы разорвать дипломатические отношения с Россией», — заявил Карен Маркарян.

Совсем скоро нынешняя украинская власть откажется от управления своим государством. А Украина как анти-Россия может и вовсе прекратить свое существование. Об этом заявил крымский политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.