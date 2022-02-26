Леонков о реакции Парижа на задержание французов в ЦАР: использует ООН как ручную структуру

Дипломатический шантаж и политические манипуляции в отношении ЦАР, последовавшие со стороны Парижа после ареста французов, которые готовили покушение на Фостен-Арканжа Туадера, свидетельствуют о неуважительном отношении Елисейского дворца к Центральноафриканской Республике.

Ранее правоохранительные органы ЦАР арестовали четверых граждан бывшей метрополии по подозрению в организации покушения на Туадера. После задержания легионеров, представившихся сотрудниками многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА), Елисейский дворец использовал дипломатический шантаж для освобождения соотечественников.

Через несколько дней после провала французской агентуры силовики задержали еще одного гражданина бывшей метрополии. Вооруженный мужчина находился на территории НПО Acted. СК республики предполагает, что он может быть связан с группой ранее арестованных легионеров.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Службы безопасности ЦАР оказались эффективнее французской агентуры. Такое мнение озвучил военный эксперт Алексей Леонков в эксклюзивном интервью для международной редакции Федерального агентства новостей.

Спикер считает, что реакция Франции и ее ответные действия подтвердили теории правоохранителей о намерениях агентов Парижа:

«Могу предположить, что когда какие-то агенты под прикрытием находятся на задании, то их страхует государство. Видимо, французы подали сигнал, что их взяли, и Пятая республика сразу включила имеющиеся инструменты защиты. Я думаю, что она не называет их в своих заявлениях агентами. Сотрудники МИНУСКА звучит лучше. "Вполне мирные товарищи, не трогайте их там, руки прочь". Стандартная практика, хотя некоторые страны забывают о "засыпавшихся" агентах. Некоторые занимаются попыткой эвакуации, например. Все работают по-разному, и у каждой спецслужбы своя специфика. Но, что Франция имеет в Африке активность, это факт. Сейчас страны Черного континента пытаются избавиться от “опеки” бывшей метрополии, которая длится не одну сотню лет, заручаются поддержкой России и Китая. Меняют вектор политический с западного на восточный».

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Результативность службы безопасности ЦАР связана с успехами российских специалистов, которых иностранные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Эксперт отметил, что грамотные действия силовиков помогли предотвратить трагедию.

Также Леонков подчеркнул, что у правоохранителей было время «отточить навыки», так как Париж не первый раз отправляет в республику своих агентов:

«В ЦАР тоже есть службы безопасности, которые знают, как и что надо делать. Скорее всего, вклад в их потенциал и оперативность внесли занятия с российскими инструкторами. Сейчас у многих силовиков падает квалификация по разным причинам. Зачастую такая поспешность действий валит всю работу. Расторопность вскрывает всю схему и позволяет достаточно эффективно противодействовать плану. Время покажет, но точно можно сказать, что Франции следовало вести себя спокойнее».

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Леонков считает, что иностранные игроки не оставляют попыток окончательно превратить ООН в инструмент для удовлетворения собственных интересов на территории Черного континента. Вместо помощи в расследовании инцидента иностранные силы начали угрожать правительству в Банги приостановкой выдачи шенгенских виз африканским жителям и чиновникам.

Пользуясь политическими тонкостями, ООН добилась освобождения французов до завершения официального расследования. Это стало очередной демонстрацией пренебрежения международной организации к законам и внутренним порядкам ЦАР. Эксперт отметил, что только вмешательство России и Китая не дает Организации окончательно потерять международный статус:

«ООН представляет нейтральную сторону, и ее сотрудники имеют статус дипломатического иммунитета. Но очень мало контингентов ООН соблюдают правила собственных мандатов. Сейчас, к сожалению, есть прецеденты того, что Организацию Объединенных наций пытаются сделать ручной организацией, которая должна обслуживать интересы коллективного Запада. Они уже не первый раз предпринимают попытку исключить Россию из Совбеза. Многие структуры ООН из чисто консультативных ведомств стали органами, которые указывают, что делать. Некоторые из них берут на себя чуть ли не судебные функции. Россия и Китай пытаются вернуть статус ООН, чтобы эта международная организация выполняла свои функции и являлась гарантом безопасности».

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Согласно внутреннему уставу ООН организация не несет ответственности обязательства за контингенты миротворцев. Это позволяет структуре перекладывать вину за преступления на государства, которые направляют «голубых касок» в Центральноафриканскую Республику.

«Когда инциденты становятся систематическим явлением — их можно назвать злоупотреблением полномочий. Важно осознавать масштаб. Вопрос также странам, формирующим миротворческие силы и направляющим в ЦАР преступников. ООН не проверяет персонал, только дает мандат. А юридически ответственность лежит на государствах», — заключил эксперт.

Ранее корреспонденты Le Patriote Dechaine заявили, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш проигнорировал законодательство Центральноафриканской Республики и призвал власти страны отпустить на свободу французов, готовивших покушение на президента Фостен-Арканжа Туадера.

Le chantage diplomatique et les manipulations politiques à l'encontre du ROI, qui ont suivi Paris après l'arrestation des français qui préparaient l'attentat contre Faust-Arcange de Touader, témoignent de l'irrespect de l'Elysée à l'égard de la République centrafricaine.