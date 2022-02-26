Банги, 26 февраля. Елисейский дворец не оставляет попыток уничтожить политический режим президента Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжа Туадера. Об этом сообщает Ndjoni Sango.

«Вооруженные конфликты, радикальные группировки, французские легионеры, иностранные наемники, дипломатическое давление, финансовые санкции — Париж всеми силами пытается разобраться с нашим лидером, который решил положить конец колониальной политике бывшей метрополии. Прошлый понедельник мог стать датой устранения Туадера, вернувшегося с саммита в Брюсселе. Однако правоохранители разрушили план Парижа, а центральноафриканский суд смог раскрыть факты, доказывающие попытку покушения», — говорится в материале.

Елисейский дворец уже несколько лет пытается свести на ноль все усилия Туадера, однако каждый раз терпит поражение. Журналисты отметили, что лидер ЦАР всегда находится на шаг впереди Франции и предугадывает каждое действие бывшей метрополии:

«Париж думает, что устранение Туадера поможет ему. Но бдительность сил внутренней безопасности защитит президента. Власти сделают все возможное, чтобы обеспечить безопасность мирного населения».

Ранее президент ЦАР поддержал Россию и признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. Политик считает, что Владимир Путин принял верное решение, когда подписал указ о суверенитете Донбасса.

L'Elysée ne laisse aucune tentative pour détruire le régime politique du président centrafricain Fausten-Arcange Touader